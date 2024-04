Le Petit Lac Le Chapiteau Le Mans, dimanche 28 avril 2024.

Le Petit Lac Le Chapiteau Le Mans Sarthe

Sur la musique du Lac des Cygnes de Tchaïkovski réarrangée dans une partition musicale actuelle et bigarrée, deux acrobates circassien.ne.s, cygne blanc et cygne noir, inventent un ballet circassien. Fragilités, déséquilibres, élans, sur le thème de la reconnaissance de l’autre, nos deux cygnes se rencontrent, s’enlacent, bondissent, se découvrent et s’observent, offrant à ce ballet mythique une version circassienne, riche d’une grande nouveauté de mouvement.

Une forme conçue pour les tout-petits par Florence Caillon, qui signe à la fois la partition musicale et la chorégraphie circassienne.

Hors d’âge Acte 5 du 22 avril au 5 mai 2024

Hors d’âge s’adresse aux tout-petits et aux tout-vieux d’entre nous. Pendant les vacances de printemps, l’Acte 5 de la saison du Plongeoir renoue le dialogue intergénérationnel par des rencontres artistiques inédites dans les crèches, les EHPAD et au Chapiteau. Parce que petits et vieux sont de nobles termes au Plongeoir ! Parce qu’ils représentent l’avenir et l’expérience, parce qu’il n’y a pas d’âge pour rencontrer le cirque !

En pratique

Pour les petits (dès 3 ans) et les plus vieux

Durée 25 min 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 10:30:00

fin : 2024-04-28

Le Chapiteau 6 Boulevard Winston Churchill

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

