VISITE GUIDÉE DU THÉÂTRE DE LA HALLE AU BLÉ LA FLÈCHE La Flèche, dimanche 28 avril 2024.

VISITE GUIDÉE DU THÉÂTRE DE LA HALLE AU BLÉ LA FLÈCHE La Flèche Sarthe

Entrez dans les coulisses de ce petit théâtre à l’italienne, entièrement restauré !

Venez découvrir ce joyau, rare témoin des théâtres à l’italienne du début du XIXe siècle. Laissez-vous émerveiller par les décors et l’ambiance de cette bonbonnière . Son histoire, son décor, sa restauration et ses coulisses n’auront plus de secret pour vous….

– Visites individuelles d’avril à septembre. Dates des visites sur www.visithemes.com/agenda possibilité de visite couplée avec le moulin à glace de la Bruère (certains jours)

– Visites sur demande toute l’année, en dehors de ces dates, selon disponibilités (tarif spécifique) 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 17:00:00

fin : 2024-04-28 17:00:00

place du 8 mai 1945

La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire thomas@visithemes.com

L’événement VISITE GUIDÉE DU THÉÂTRE DE LA HALLE AU BLÉ LA FLÈCHE La Flèche a été mis à jour le 2024-02-20 par eSPRIT Pays de la Loire