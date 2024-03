BESTIAIRE Le Plongeoir – Cité du Cirque Le Mans, samedi 27 avril 2024.

BESTIAIRE SOLO ACROBATIQUE À PARTIR DE 6 ANS 27 et 28 avril Le Plongeoir – Cité du Cirque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T11:30:00+02:00 – 2024-04-27T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T17:30:00+02:00 – 2024-04-28T18:00:00+02:00

Le public est disposé tout au tour d’un espace de 4 mètres par 4, à mi-chemin entre le ring de boxe et l’espace d’exposition d’un objet d’art.

Au cœur de cette arène, un acrobate part dans un voyage joyeux et troublant dans l’étrangeté animale.

Ce spectacle sans mots, où le corps parle, nous met nez à nez avec l’énergie brute des bêtes. Une ode vibrante à l’imagination vive, qui interroge les notions de liberté, de transformation et de transgression, que l’on ait six ans ou que l’on soit plus grand.

Tel un montreur d’animaux forains, Hichem Chérif expose les animaux qui vivent en lui.Sans masques ni artifices, il change de nature et devient quadrupède, oiseau, primate. L’acrobate ne singe pas la bête, mais par une posture, un regard, un bond saisissant de vérité il impose sa présence, son esprit.

BESTIAIRE est une proposition contemporaine de spectacle forain où l’individu qui vient s’exhiber n’est ni difforme ni champion toutes catégories d’une discipline extravagante, mais un membre de la ménagerie humaine qui nous ressemble. Source de surprise et d’émerveillement BESTIAIRE transmet aux plus jeunes le goût de jouer intensément, de s’inventer hors des sentiers battus, d’oser franchir la barrière des conventions.

Le Plongeoir – Cité du Cirque , 6 Bd Winston Churchill, 72100 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « communication@jeannemordoj.com »}]

ACROBATIE ANIMALITÉ