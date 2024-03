ATELIER ENFANT « PETITS BÂTISSEURS » Asnières-sur-Vègre, lundi 29 avril 2024.

ATELIER ENFANT « PETITS BÂTISSEURS » Asnières-sur-Vègre Sarthe

Les outils, techniques et métiers des bâtisseurs médiévaux n’auront plus de secret pour vous…

Observation, mesures et esprit pratique seront nécessaires pour découvrir l’univers de la construction médiévale. Seras-tu capable de reconstituer un arc en plein cintre pour devenir un vrai bâtisseur du Moyen Âge ?

Pour les 6-12 ans

Sur réservation 6 6 EUR.

Début : 2024-04-29 10:30:00

fin : 2024-04-29

6 Rue du Temple

Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire contact@lemanoirdelacour.fr

