« S'IL NE NOUS RESTE QUE SHAKESPEARE » – IMPRUDENCE Lattes, 4 février 2023

« S’IL NE NOUS RESTE QUE SHAKESPEARE » – IMPRUDENCE

2023-02-04 – 2023-02-04

10 17 EUR Ils se faufilent entre les rangs, allument et éteignent l'éclairage de la salle, manipulent la console technique, déploient bâches plastique, escabeaux et autres pots de peinture.

Et puis l’un d’entre eux se met à parler. Vous comprenez les mots, ils reflètent bien sa pensée et s’appliquent parfaitement à la situation. L’ouvrier s’exprime. Tout simplement.

Mais les mots qu’il emploie, vous ne faites pas que les comprendre : vous les reconnaissez. La mélodie, le rythme, la composition de la phrase sont familières. Et pour cause : c’est du Shakespeare ! Une réplique tirée d’une des 34 pièces de l’auteur.

A quoi ressemblerait un monde dans lequel nous pourrions tous nous exprimer au quotidien avec la même grâce, la même aisance, la même précision et en même temps la même poésie que le font les personnages des pièces de Shakespeare ?

C’est toute l’idée de cette pièce : présenter un microcosme étrange bien que familier, un groupe creuse toutes les émotions humaines, qui par choix ou par obligation, ne s’exprime qu’à travers les mots de Shakespeare.

Utopie linguistique ou refuge poétique ?

Écrit et mise en scène par Julien Masdoua d’après l’œuvre de William Shakespeare

