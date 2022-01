Sexploration Colombelles, 25 janvier 2022, Colombelles.

Sexploration Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles

2022-01-25 – 2022-02-19 Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet

Colombelles Calvados

Sexploration est une collection de 5 jeux pour aborder l’éducation sexuelle avec les jeunes de 12 ans et plus, de manière décomplexée, ludique, positive et inclusive.

Ils abordent des sujets variés et très complets : le consentement, les contraceptifs, les IST, les pratiques sexuelles, les orientations sexuelles et les identités de genre.

Les jeux Sexploration sont créés et illustrés par Claire Vimont et sont édités par la maison d’édition Topla.

L’exposition présente chaque jeu dans une version interactive sous forme de tableaux.

Source : Médiathèque Le Phénix

