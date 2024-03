Projection du film Gilbert Boulanger, aviateur de guerre Voie des Français Libres Courseulles-sur-Mer, dimanche 14 avril 2024.

Projection du film Gilbert Boulanger, aviateur de guerre Voie des Français Libres Courseulles-sur-Mer Calvados

Projection d’un documentaire (2012) de Robert Tremblay sur le vétéran canadien Gilbert Boulanger. Réservation conseillée.

À quatre-vingt huit ans, un vétéran canadien de la Seconde Guerre mondiale, Gilbert Boulanger, est reçu en héros dans la petite ville normande de Courseulles-sur-Mer. Le film raconte l’incroyable destin de cet homme dont le nom restera à jamais dans les mémoires des habitants de ce coin de France. En effet, au cours d’une cérémonie empreinte de grande émotion, et devant une foule nombreuse, l’école élémentaire de la commune a été baptisée du nom de cet ancien aviateur qui demeure à Sherbrooke au Québec. Le documentaire permet de mesurer tout le fossé qui sépare le Canada et la France en matière de reconnaissance envers les vétérans de la guerre contre les nazis. À travers la quête du vieil homme qui cherche à garder vivant le sacrifice de ses anciens compagnons d’armes, c’est l’abandon du devoir de mémoire envers les volontaires de 39-45 qui marque le récit. Le film lève le voile sur la curiosité des jeunes générations, plus curieuses et avides de savoir que celles qui les ont précédées. L’aviateur qui a survécu à plus de 37 missions au-dessus de l’enfer, se demande pourquoi il a survécu, et se défend d’être un héros.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 15:00:00

fin : 2024-04-14 16:30:00

Voie des Français Libres Centre Juno Beach

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie contact@junobeach.org

