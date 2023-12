Voile : IP Paris’ Cup Deauville Yacht Club Deauville, 8 mai 2024 07:00, Deauville.

Deauville,Calvados

Le Deauville Yacht Club organise la quatrième édition de la IP PARIS’ CUP, régate réservée à 5 grandes écoles du plateau universitaire de Saclay : l’école Polytechnique, Télécom Paris, l’Ensta, Télécom Paris-Sud et l’Ensae (école nationale de la statistique et de l’administration économique).

Chaque école présentera deux équipages qui s’affronteront sur des parcours « banane » face à la plage de Deauville..

Mercredi 2024-05-08 fin : 2024-05-09 . .

Deauville Yacht Club Quai de la Marine

Deauville 14800 Calvados Normandie



The Deauville Yacht Club is organizing the fourth edition of the IP PARIS? CUP, a regatta reserved for 5 leading schools on the Saclay university campus: Ecole Polytechnique, Télécom Paris, Ensta, Télécom Paris-Sud and Ensae (Ecole Nationale de la Statistique et de l?Administration Économique).

Each school will enter two crews who will compete on « banana » courses facing Deauville beach.

El Club Náutico de Deauville organiza la cuarta edición de la IP PARIS? CUP, una regata reservada a 5 escuelas punteras del campus universitario de Saclay: Ecole Polytechnique, Télécom Paris, Ensta, Télécom Paris-Sud y Ensae (Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Économique).

Cada escuela presentará dos tripulaciones, que competirán en recorridos « banana » frente a la playa de Deauville.

Der Deauville Yacht Club organisiert die vierte Ausgabe des IP PARIS? CUP, eine Regatta für fünf große Schulen des Universitätsplateaus von Saclay: die École Polytechnique, Télécom Paris, Ensta, Télécom Paris-Sud und Ensae (École nationale de la statistique et de l’administration économique).

Jede Schule wird zwei Mannschaften stellen, die auf Bananenstrecken vor dem Strand von Deauville gegeneinander antreten werden.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT SPL Deauville