Exposition en commémoration du 80e anniversaire du Débarquement en Normandie.

D’où venaient les soldats américains qui donnèrent leur vie, le 6 juin 1944 au petit matin, sur les plages normandes ?

Quelle est leur histoire, quels sont leur imaginaire et leur culture ? Pour rendre hommage à ces combattants de la liberté, à l’occasion du 80e anniversaire du Débarquement en Normandie, le Mémorial de Caen propose de raconter l’Amérique dans laquelle ils ont grandi. De 1919 à 1944, elle retrace une histoire culturelle, sociale, politique, celle du peuple américain, du retour triomphal des soldats après la Première Guerre mondiale au Débarquement sur les plages françaises, en passant par les Années Folles et la Grande Dépression.

Réunissant des prêts exceptionnels issus de grandes institutions américaines (Smithsonian Institution de Washington, Franklin Delano Roosevelt Presidential Library and Museum dans l’État de New-York, Steinbeck Center à Salinas en Californie, Académie des Oscars et studios hollywoodiens Warner Bros. et Paramount à Los Angeles…) et de collections publiques et privées européennes (Mémorial de Caen, Chaplin’s World de Corsier-sur-Vevey en Suisse, musée de la Grande Guerre de Meaux…) l’exposition entend raconter l’histoire d’une Amérique créative et complexe que n’épargnèrent ni les tensions ni les crises. Structurée en chapitres chronologiques, elle fera revivre cette époque, notamment par le cinéma, pour en saisir les zones d’ombre et de lumière.

Le sous-titre de l’exposition, Under the Red, White and Blue, est emprunté à Francis Scott Fitzgerald, qui voulait initialement le donner à son roman culte, Gatsby le Magnifique, caractéristique des tensions qui marquent ce moment charnière de l’histoire américaine.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08

fin : 2025-01-05

Mémorial de Caen Esplanade du général Eisenhower

Caen 14000 Calvados Normandie communication@memorial-caen.fr

