Reconstitution d’un camp militaire Parc municipal Hermanville-sur-Mer, mercredi 8 mai 2024.

Reconstitution d’un camp militaire Parc municipal Hermanville-sur-Mer Calvados

Mercredi

Explorez une reconstitution authentique de l’époque avec une immersion complète comprenant des visites à l’hôpital de campagne, des repas dans un restaurant d’époque, des séjours dans des tentes d’habitation d’époque, des déplacements à bord de véhicules militaires d’époque et des rencontres avec des personnes portant des tenues d’époque. Plongez-vous dans l’atmosphère et les détails de l’histoire avec cette expérience immersive qui vous transporte dans le passé.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 09:00:00

fin : 2024-05-09 20:00:00

Parc municipal 144 Grande Rue

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie serviceculturel@hermanville-sur-mer.fr

