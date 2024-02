Festival Les Extraverties en Suisse Normande Pont-d’Ouilly, jeudi 9 mai 2024.

LE FESTIVAL LES EXTRAVERTIES Trois jours de VRAIE nature en Suisse normande !

Du 09 au 11 mai 2024, la Communauté de Communes du Pays de Falaise, avec Flers Agglo, la commune de Pont-d’Ouilly et Pont-d’Ouilly Loisirs, organise la 6e édition tant attendue du festival Les ExtraVerties à la Roche d’Oëtre et à Pont-d’Ouilly deux sites emblématiques de la Suisse Normande.

Ce rendez-vous devenu incontournable dans la région (25 000 visiteurs en 2023) met en valeur la Suisse Normande, ses loisirs, son environnement préservé… Le tout dans une ambiance festive et conviviale avec des spectacles et concerts gratuits.

Le Festival se déroulera le jeudi 09 mai 2024 à La Roche d’Oëtre et le vendredi 10 et samedi 11 mai 2024 à Pont-d’Ouilly. L’offre de loisirs ne manquera pas sur ce week-end de l’Ascension randonnées, canoë-kayak, escalade, accrobranche, loisirs et sports de pleine nature, tyrolienne géante, paddle, tir à l’arc, aqualanta… De multiples activités seront à consommer durant trois jours sans modération ! Il y en aura pour tous les goûts et pour petits et grands.

En plus de la découverte et l’initiation à ces activités pour toute la famille, un écovillage avec des producteurs locaux et animations vertes , des concerts et spectacles permettront de profiter à volonté. Toute la journée, il sera possible de se détendre, de profiter du bon air normand et de se restaurer.

> Programmation à venir sur www.festival-extraverties.com

Rue du Stade René Vallée

Pont-d'Ouilly 14690 Calvados Normandie

