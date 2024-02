Parcours des arts et métiers d’art Villerville, jeudi 9 mai 2024.

Villerville, traditionnel village de pêcheurs, fut aussi dès le milieu du XIXème siècle un rendez-vous d’artistes qui, parallèlement au développement touristique de la côte normande, sont venus puiser ici leur inspiration. La plupart de ceux qui ont initié le mouvement impressionniste ont posé leur chevalet à Villerville Eugène Boudin, célèbre peintre d’Honfleur, qui fut le premier à peindre des marines d’après nature hors de son atelier, Claude Monet, Charles Daubigny, peintre de l’eau et de la lumière, Edouard Dantan ou encore Ulysse Butin, qui participa à la décoration de l’Opéra Garnier et qui croqua sur le vif de nombreux pêcheurs villervillais. On citera aussi Paul Jouanny, Edouard Vuillard, Raoul Dufy ou encore Henri Turon-Lagau, qui pendant 40 ans, peignit la plage, le village et les alentours.

Aujourd’hui encore de nombreux artistes et artisans vivent et travaillent à Villerville, s’inspirant de ses paysages entre terre et mer. Ils ont décidé de conjuguer leurs belles énergies et donnent rendez-vous au public pour découvrir leurs ateliers et leurs œuvres au travers d’un parcours des arts et métiers d’arts durant tout le week-end de l’Ascension.

Tous les ateliers seront signalés dans le village par des ballons oranges. Un flyer indiquant les emplacements des expositions sera distribué au Bureau d’Information Touristique et dans le village.

