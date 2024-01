Cabourg Classic Avenue Michel d’Ornano Cabourg, jeudi 9 mai 2024.

Cabourg Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-05-09

fin : 2024-05-12

Cette année encore, Cabourg Classic accueille quelques-uns des plus grands cavaliers mondiaux. Pendant quelques jours, l’hippodrome s’anime au gré de compétitions internationales de saut d’obstacles et de nombreuses autres animations familiales et conviviales !

Avenue Michel d’Ornano Hippodrome

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-13 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge