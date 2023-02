SEANCE SOPHROLOGIE : LES EMOTIONS Agde Catégories d’Évènement: Agde

SEANCE SOPHROLOGIE : LES EMOTIONS Chemin de Notre Dame à Saint-Martin Agde

2023-04-16 10:00:00 – 2023-04-16 11:30:00

Herault Si vous êtes parfois débordés et submergés par vos émotions, cette séance est pour vous !

Ne leur laissez plus prendre le pas sur vos comportements et vos pensées et venez apprendre à les gérer. > Places limitées à 14 personnes.

> 20€ Cette séance peut-être suivie d’un accès SPA moyennant 10 € supplémentaires. Apprenez à gérer vos émotions avec une séance de sophrologie.

+33 6 30 82 26 21

