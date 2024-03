Saut à l’élastique Le Blanc, dimanche 14 avril 2024.

Saut à l’élastique Le Blanc Indre

Dimanche

Faites le grand saut du haut du viaduc du Blanc avec Accroduc.

Osez un saut à l’élastique seul ou entre amis depuis le viaduc du blanc au dessus de la Creuse à 38 mètres de haut.

Saison 2024 24/03, 14 et 28/04, 12 et 26/05, 9 et 23/06, 7, 14, 21 et 28/07, 4, 11, 18 et 25/08, 7 et 22/09, 5 et 19/10 et 2/11.

Infos pratiques Poids mini 40kg / Max 130kg, autorisation parentale pour les mineurs, certificat médical 55ans et +, chaussures fermées, chaussettes montantes, activité soumise à conditions météorologiques.

Réservation obligatoire. 5050 50 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 14:00:00

fin : 2024-04-14

Rue des Menigouttes

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire

