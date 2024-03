Visite insolite « Dans les pas d’un domestique » Azay-le-Ferron, mercredi 23 octobre 2024.

Visite insolite « Dans les pas d’un domestique » Azay-le-Ferron Indre

Dimanche

Visite insolite permettant la découverte de pièces et lieux du château par les couloirs et escaliers jadis empruntés par les domestiques.

Les plus belles pièces, les caves et le troisièmes étage (chambres de passage et chambres des domestiques) seront présentés. La fin de la visite se terminera par le commentaire de l’exposition consacrée à la famille Hersent. Le guide est habillé début XXème. 1212 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-23 15:30:00

fin : 2024-10-23 17:00:00

31-33 rue Hersent Luzarche

Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire chateauazayleferron@orange.fr

L’événement Visite insolite « Dans les pas d’un domestique » Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2024-03-10 par Destination Brenne