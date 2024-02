1er Grand prix Noveltex, une vitrine pour les Ets Rousseau Argenton-sur-Creuse, samedi 4 mai 2024.

Le 29 avril 1951, le 1 er Grand Prix Noveltex reliait Paris à Saint-Amand-Montrond, dans le Cher. Cette course cycliste, qualificative, était organisée par les Ets Rousseau, le club cycliste Saint-amandois et le journal L’Équipe .

L’exposition retrace l’histoire de cette course à travers les différentes étapes, du départ à Paris Porte d’Orléans, jusqu’à la cité berrichonne, en passant par Orléans, Salbris ou Vierzon, grâce à des documents inédits conservés au Musée de la Chemiserie. Ce fonds exceptionnel qui provient des archives commerciales des Ets Rousseau, met en avant la stratégie publicitaire de cette entreprise de chemiserie, implantée en Berry depuis la fin du XIXe siècle. Créée en 1886 par monsieur Amédée Rousseau à Paris, cette entreprise de confection spécialisée dans la chemise masculine se développe en quelques années, et compte, dans les années 1920, plus de douze usines en province employant environ 2000 ouvrières.8 EUR.

