Marché aux plants fermier et brocante La Vernelle, dimanche 5 mai 2024.

Marché fermier, aux plants et brocante dans le nord du département de l’Indre, à La Vernelle.

Présence des métiers de bouche et artisanat. Buvette et restauration sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 07:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

La Vernelle 36600 Indre Centre-Val de Loire

