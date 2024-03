Chanson Jazz Berline & Louis Winsberg duo Argenton-sur-Creuse, samedi 4 mai 2024.

Chanson Jazz Berline & Louis Winsberg duo à l’Avant Scène.

Louis Winsberg un habitué de notre salle. Pour sa 3ème visite, il estaccompagné de Berline sa compagne de scène, de route, de vie… D’ailleurs qui accompagne l’autre ? Avec son tour de chant Berline nous proposera un florilège original qui couvre une des époques les plus glorieuse de la chanson française ; et quel répertoire ! Celui de Brel, Brassens, Moustaki, Christophe, Gainsbourg, Piaf, Adamo, Dalida. Sur les arrangements subtils et audacieux de Louis Winsberg, on redécouvre avec bonheur toutes ces mélodies à la guitare, au saz, ou à la mandoline… 1717 17 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 20:30:00

fin : 2024-05-04

2 Ter Allée des Acacias

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire avantsceneasso@gmail.com

