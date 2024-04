Brocante, marché fermier et fête du pain Le Pêchereau, dimanche 5 mai 2024.

Brocante, marché fermier et fête du pain Le Pêchereau Indre

Brocante, vide-grenier, marché fermier et fête du pain organisés par l’Association Culturelle du Pêchereau.

Comme tous les ans, l’Association Culturelle du Pêchereau organise sa brocante, ainsi qu’un marché fermier et la fête du pain. Vous découvrirez de nombreux articles et objets à vendre, ainsi qu’un large panel de produits locaux et frais pour réveiller vos papilles ! Buvette et restauration rapide sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 08:00:00

fin : 2024-05-05

Rue du Courbat

Le Pêchereau 36200 Indre Centre-Val de Loire acp36@hotmail.fr

