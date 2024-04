Buvette Artisans du Monde au salon du livre de Châteauroux couvent des Cordeliers châteauroux, samedi 4 mai 2024.

Buvette Artisans du Monde au salon du livre de Châteauroux A l’occasion du salon du livre de Châteauroux, l’association locale Artisans du Monde tiendra une buvette et un stand de présentation sur le commerce équitable. 4 et 5 mai couvent des Cordeliers Ouvert au public

Début : 2024-05-04T14:00:00+02:00 – 2024-05-04T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-05T10:00:00+02:00 – 2024-05-05T18:00:00+02:00

Le salon du livre de Châteauroux se déroulera les samedi 4 et dimanche 5 mai entre le couvent des Cordeliers et l’église Saint-Martial. L’édition 2024, parrainée par Daniel Herrero, sera sportive ! Des tables rondes sur le sport et le polar, des conférences, des rencontres flash, des ateliers manga, le programme de l’édition 2024 de L’Envolée des livres s’annonce riche. Comme chaque année, de nombreux auteurs locaux seront également présents.

A cette occasion, et pour la 1ère fois, l’association Artisans du Monde de Châteauroux tiendra une buvette de produits locaux et équitables. Les bénévoles de l’association pourront également échanger avec les visiteurs sur les valeurs du commerce équitable, et l’engagement de la Ville en tant que Territoire engagé pour le commerce équitable.

couvent des Cordeliers rue alain fournier châteauroux 36000 Indre centre val de loire

