THEATRE COMEDIE « AMOR A MORT » Saint-Chamas, 27 janvier 2024, Saint-Chamas.

Saint-Chamas,Bouches-du-Rhône

Ce spectacle présente une série de tableaux humoristiques, féroces, grinçants et résolument transgressifs sur l’amour et la mort. Une représentation animée par la compagnie Boulègue production..

2024-01-27 20:30:00 fin : 2024-01-27 . .

Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This show presents a series of humorous, ferocious, gritty and resolutely transgressive tableaux about love and death. Hosted by Boulègue production.

Este espectáculo presenta una serie de cuadros humorísticos, feroces, descarnados y decididamente transgresores sobre el amor y la muerte. Presentado por la producción de Boulègue.

Diese Aufführung zeigt eine Reihe von humorvollen, grimmigen und entschieden transgressiven Bildern über die Liebe und den Tod. Eine Aufführung, die von der Compagnie Boulègue production moderiert wird.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme de Saint Chamas