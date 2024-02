Conférence Abécédaire ® des mots pour dire et décrire le monde Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement, dimanche 28 avril 2024.

La conférence abécédaire s’adresse aux enfants. Elle est précédée d’un atelier philo Que nous apprend le paysage ?Enfants

De quels mots disposons-nous aujourd’hui pour dire le plus banal des paysages? Vite à court de phrases, nous sommes incapables de faire le portrait d’une orée. Il n’en a pourtant pas toujours été ainsi…



Au fil de 6 notions dont les initiales sont tirées au sort, l’historien Romain Bertrand invite les jeunes à questionner la manière dont la puissance narrative du langage enrichit nos savoirs.



Et comment cette puissance du récit accroît notre attention à la pluralité du monde.



Romain Bertrand est historien, directeur de recherche au CERI (le centre de recherche international de Sciences Po). Son objet depuis plusieurs années, c’est l’histoire coloniale, et singulièrement l’histoire de la présence européenne dans le Sud-Est asiatique au XVIe et XVIIe siècle. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 15:00:00

fin : 2024-04-28 17:00:00

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

