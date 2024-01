Marché de Saint Victor Marseille 7e Arrondissement, dimanche 31 mars 2024.

Marché de Saint Victor Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Un marché alimentaire bio et local sur la place Saint-Victor.

Le marché Saint-Victor reprend pour trois dates hivernales (dernier dimanche du mois) :



Marché Saint Victor



– Dimanche 28 janvier 2024



– Dimanche 25 février 2024



– Dimanche 31 mars 2024



Avec notre partenaire Les amis du marché Saint-Victor et les commerçants de produits locaux.



Orchestré par l’association « Les amis de Saint-Victor », le marché sera ouvert de 9h à 13h pour profiter d’un marché bio et local, avec des fruits et légumes de saison, des fromages, des pains variés et bien plus encore.



En collaboration avec la Mairie de Marseille & la Mairie de secteur 1er & 7e arrondissements .

Place Saint Victor

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 09:00:00

fin : 2024-03-31 16:00:00



L’événement Marché de Saint Victor Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-24 par Ville de Marseille