Journée européennes des métiers d’art – Metiers d’Art de St Céneri, 30 mars 2023, Saint-Céneri-le-Gérei .

Journée européennes des métiers d’art – Metiers d’Art de St Céneri

Eglise Saint-Céneri-le-Gérei Orne

2023-03-30 – 2023-04-02

Saint-Céneri-le-Gérei

Orne

.

Pour la première année, du 1 avril au 2 avril 2023, notre « Petite cité de caractère » participera Aux Journées Européennes des Métiers d’Arts.

Cet événement sera l’occasion de rencontrer et d’échanger avec des artisans sur des savoir-faire et des techniques remarquables parfois presque oubliés.

Vous pourrez découvrir le savoir-faire de différents métiers comme la dorure, le travail de deux dentelières, et d’autres talentueux artisans…

Cette rencontre aura lieu dans l’église de St Céneri le Gérei, une très jolie commune classée aux monuments historiques.

mairie.saintceneri@wanadoo.fr +33 6 82 41 55 16 http://www.saintceneri.org/

Saint-Céneri-le-Gérei

