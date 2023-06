Course cycliste féminine Bay Wa R.E Saint-Bonnet-de-Bellac, 10 juin 2023, Saint-Bonnet-de-Bellac.

Saint-Bonnet-de-Bellac,Haute-Vienne

Course cycliste élite nationale division nationale 1 et 2 en ligne. les coureuses parcourront les routes des communes de Saint Bonnet de Bellac, Saint Martial sur Isop, Mézières sur Issoire, Nouic, Mortemart, Blond, Bellac, Peyrat de Bellac , La Croix sur Gartempe, Saint Ouen sur Gartempe, Le Dorat, Oradour St Genest, Thiat, Darnac, Saint Sornin la Marche..

Samedi 2023-06-10 à 13:30:00 ; fin : 2023-06-10 17:00:00. .

Saint-Bonnet-de-Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Elite national division 1 and 2 road race. The riders will cover the roads of Saint Bonnet de Bellac, Saint Martial sur Isop, Mézières sur Issoire, Nouic, Mortemart, Blond, Bellac, Peyrat de Bellac , La Croix sur Gartempe, Saint Ouen sur Gartempe, Le Dorat, Oradour St Genest, Thiat, Darnac, Saint Sornin la Marche.

Carrera en carretera de élite nacional de división 1 y 2. Los corredores recorrerán las carreteras de Saint Bonnet de Bellac, Saint Martial sur Isop, Mézières sur Issoire, Nouic, Mortemart, Blond, Bellac, Peyrat de Bellac , La Croix sur Gartempe, Saint Ouen sur Gartempe, Le Dorat, Oradour St Genest, Thiat, Darnac, Saint Sornin la Marche.

Radrennen Elite National Division National 1 und 2 online. Die Fahrerinnen werden auf den Straßen der Gemeinden Saint Bonnet de Bellac, Saint Martial sur Isop, Mézières sur Issoire, Nouic, Mortemart, Blond, Bellac, Peyrat de Bellac , La Croix sur Gartempe, Saint Ouen sur Gartempe, Le Dorat, Oradour St Genest, Thiat, Darnac, Saint Sornin la Marche fahren.

