Super loto des sapeurs-pompiers rue du Pont d’Aspach Schweighouse-Thann Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Schweighouse-Thann Super loto des sapeurs-pompiers rue du Pont d’Aspach Schweighouse-Thann, 21 janvier 2024, Schweighouse-Thann. Schweighouse-Thann Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 13:00:00

fin : 2024-01-21 18:00:00 De nombreux bons d’achats ainsi que des lots High-tech, des lots gastronomiques, sans oublier le traditionnel 1/2 cochon sur sa civière !.

rue du Pont d’Aspach

Schweighouse-Thann 68520 Haut-Rhin Grand Est

