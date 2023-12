Séances Aquagym Route principale Bassemberg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 09:30:00

fin : 2024-02-14 10:15:00 . Activité dissociée en 3 parties avec : une partie de séance consacrée au travail musculaire, une deuxième partie consacrée au travail cardiovasculaire et une troisième partie autour de la relaxation et des étirements. Les exercices proposés ont pour objectifs d’entretenir le corps. Un cours complet pour une intensité modérée. EUR.

Route principale

Bassemberg 67220 Bas-Rhin Grand Est

