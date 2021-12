Route du Rock – Collection Hiver Saint-Malo, 11 mars 2022, Saint-Malo.

Route du Rock – Collection Hiver La Nouvelle Vague La Découverte Saint-Malo

2022-03-11 19:00:00 – 2022-03-12 La Nouvelle Vague La Découverte

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

La Route du Rock présente sa 16ème Collection Hiver à Saint-Malo & Rennes.

Fidèles à l’esthétique du festival et mariant artistes cultes et nouvelle génération, voici les premiers groupes confirmés à la Nouvelle Vague de Saint-Malo : Altin Gün et son rock anatolien irrésistible, l’explosif trio cosmique Zombie Zombie, la prêtresse spectrale Anika, les crépusculaires Australiens de The Apartments, la poétesse irlandaise Sinead O’Brien, les affolants Anglais post-punks de Folly Group, les Allemands « motorik » de Camera et les nouvelles sensations britanniques The Lounge Society et English Teacher.

La Route du Rock présente sa 16ème Collection Hiver à Saint-Malo & Rennes.

Fidèles à l’esthétique du festival et mariant artistes cultes et nouvelle génération, voici les premiers groupes confirmés à la Nouvelle Vague de Saint-Malo : Altin Gün et son rock anatolien irrésistible, l’explosif trio cosmique Zombie Zombie, la prêtresse spectrale Anika, les crépusculaires Australiens de The Apartments, la poétesse irlandaise Sinead O’Brien, les affolants Anglais post-punks de Folly Group, les Allemands « motorik » de Camera et les nouvelles sensations britanniques The Lounge Society et English Teacher.

La Nouvelle Vague La Découverte Saint-Malo

dernière mise à jour : 2021-12-20 par