Festival Jeux de Vagues 7e Edition – Judith Gautier – Un univers musical Auditorium Stephan Bouttet Dinard, jeudi 9 mai 2024.

Trois concerts et de deux conférences consacrés à Judith Gautier, illustre dinardaise, orientaliste et femme engagée dans la vie intellectuelle et musicale, entre 1860 et 1914. 9 – 11 mai 1

Pour cette septième édition consacrée à la Dinardaise Judith Gautier, le pianiste François-René Duchâble et son complice, le comédien Alain Carré évoqueront lors d’un premier concert-lecture Du Pré des Oiseaux à la Villa Wahnfried le parcours initiatique de celle qui contribua par son engagement à forger le mythe wagnérien en France.

La fille de Théophile Gautier avait plus d’une corde à son arc. Comme son père, et bien d’autres au XIXe siècle, elle se passionne dès son plus jeune âge pour l’Orient et l’Extrême -Orient. C’est ainsi qu’elle fera entre autres la traduction de poètes chinois.

Lors de sa conférence, intitulée Judith Gautier et l’Extrême-Orient, Yvan Daniel, professeur des Universités, spécialiste des échanges littéraires entre la France et la Chine, Président de la Société Judith Gautier et directeur scientifique de l’édition de ses œuvres complètes pour Classiques Garnier, nous entraînera dans cette Asie fantasmée à qui l’on doit tant de belles pages littéraires que musicales.

Ses propos seront illustrés lors du concert Du Livre de Jade à la Chanson Perpétuelle, par un florilège de pièces inspirées par la Chine, mais également dans une seconde partie par certains compositeurs français de la fin du XIXe siècle qui ont suivi l’esthétique wagnérienne, en compagnie de Eléonore Pancrazi, mezzo, du Quatuor Elmire, et des pianistes Hélène Déchin & Emmanuel Mercier.

Puis lors de notre troisième journée, nous retrouverons un proche voisin du Pré des Oiseaux à Saint-Enogat, Jean-Yves Tadié qui, non content d’être l’éminent spécialiste de Proust, nous parlera de la rencontre entre Judith Gautier et Richard Wagner.

Et enfin pour clore cette édition, nous accueillerons la mezzo Eléonore Pancrazi, le pianiste Romain Descharmes, le violoniste Pierre Fouchenneret, et le Quatuor Elmire dans un programme qui fera la part belle aux compositeurs français marqués par l’influence de Wagner, au tournant des XIXe et XXe siècles : De Bayreuth au Pré des Oiseaux.

