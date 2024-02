Printemps des arts 3ème édition Bazouges-la-Pérouse, vendredi 10 mai 2024.

Printemps des arts 3ème édition Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Le Collectif du Printemps des Arts propose au public de venir découvrir de nombreux ateliers et animations artistiques dans les ruelles de la Petite Cité de Caractère de Bazouges-la-Pérouse.

Les rues de notre Petite Cité de Caractère se métamorphosent le temps d’un week-end, en une succession de galeries d’art.

Des peintures, des sculptures, des photographies et bien plus encore, seront exposées chez les habitants et dans des lieux insolites, créant une expérience artistique unique au cœur de notre bourg.

Entrée gratuite pour tous l’entrée est libre, alors n’hésitez pas à inviter famille, amis et visiteurs à se joindre à cette manifestation artistique. .

Début : 2024-05-10 10:30:00

fin : 2024-05-12 18:30:00

Centre-bourg

Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne collectifduprintempsdesarts@gmail.com

L’événement Printemps des arts 3ème édition Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2024-02-02 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne