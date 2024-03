Récital d’orgue Toccatas ! Saint-Malo, jeudi 9 mai 2024.

Jean-Luc Etienne, grand orgue

Œuvres de Bach, Purcell, Stanley.

Le saviez-vous ? Jean-Sébastien Bach a composé deux Toccatas en ré mineur !

Ces œuvres emblématiques du Cantor de Leipzig seront au cœur de ce récital, en dialogue avec des compositions de Henry Purcell et John Stanley.

C’est Jean-Luc Etienne qui sera aux claviers du grand orgue Koenig de la Cathédrale.

Sa triple carrière d’organiste, de professeur et de compositeur, fait de lui un interprète recherché pour la subtilité et la sincérité de son jeu.

Retransmission du jeu de l’organiste sur grand écran.

En partenariat avec l’association Accueil des Villes Françaises de Saint-Malo. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 20:30:00

fin : 2024-05-09 22:00:00

Cathédrale Saint-Vincent

Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne laroutedesorgues@gmail.com

