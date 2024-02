Festival Jeux de Vagues – Concert : Du Pré des Oiseaux à la Villa Wahnfried. Concert lecture avec François-René Duchâble et Alain Carré Auditorium Stephan Bouttet Dinard, jeudi 9 mai 2024.

Festival Jeux de Vagues – Concert : Du Pré des Oiseaux à la Villa Wahnfried. Concert lecture avec François-René Duchâble et Alain Carré Auditorium Stephan Bouttet Dinard Jeudi 9 mai, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-09 20:30

Fin : 2024-05-09 22:00

Le pianiste François-René Duchâble et le comédien Alain Carré évoqueront le parcours initiatique de Judith Gautier qui contribua par son engagement à forger le mythe wagnérien en France. Jeudi 9 mai, 20h30 1

Du pré des Oiseaux à la Villa Wahnfried

Pour cette septième édition consacrée à la Dinardaise Judith Gautier, le pianiste François-René Duchâble et son complice, le comédien Alain Carré évoqueront lors d’un premier concert-lecture Du Pré des Oiseaux à la Villa Wahnfried le parcours initiatique de celle qui contribua par son engagement à forger le mythe wagnérien en France.

« Judith, c’est son prénom. Judith, la fille de Théophile. Le poète ? Oui, Théophile Gautier, le Parnassien avant l’heure.

Elle l’adorait !

Son père ? Non, le musicien, l’ami de la famille, Richard.

Wagner ? oui, le compositeur de génie.

Un jour, n’y tenant plus, Judith prend la route pour la Suisse où réside le maître ; un peu plus tard, elle gagne Bayreuth et la villa Wahnfried.

Tout le reste n’est que musiques et correspondances… »

Auditorium Stephan Bouttet 6 rue Sadi Carnot 35 800 DINARD Saint-Énogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine