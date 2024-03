Concert orgue et clarinette Eglise Saint-Méen La Fresnais, mercredi 8 mai 2024.

Concert orgue et clarinette Eglise Saint-Méen La Fresnais Mercredi 8 mai, 17h00

Début : 2024-05-08 17:00

Fin : 2024-05-08 18:30

Concert : Inspiration romantique avec Gilles Gastou, clarinette & Loïc Georgeault, orgue. Œuvres de Darke, Duruflé, Franck, Ladmirault, Langlais, Pierné, Stanford. Mercredi 8 mai, 17h00 1

L’église de La Fresnais nous accueille chaque année pour un rendez-vous de musique de chambre. Cette fois-ci, l’orgue entrera en dialogue avec la clarinette !

Les deux musiciens invités, enseignants au Conservatoire de Saint-Malo, nous propose un programme aux inspirations romantiques : qu’elles soient lyriques, intimes, passionnées, inspirées par la nature ou teintées d’humour, toutes ces mélodies sauront nous toucher avec sincérité.

En partenariat avec l’association Musique en Pays de Saint-Malo.

Eglise Saint-Méen La Fresnais Ille et Vilaine La Fresnais 35111 Ille-et-Vilaine