Comédie Musicale « Sous les projecteurs » par La Troupe Païdeïa Centre Culturel Le Plessis Sévigné Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine

Emma a un rêve monter sur scène et faire rêver les spectateurs. Alors quand le célèbre concours Sous Les Projecteurs fait un appel à candidatures, elle n’hésite pas une seule seconde. Elle est persuadée que c’est une belle expérience pour elle et ses amis. Quelques semaines plus tard, Emma reçoit un appel de la présidente du concours pour lui dire qu’ils ont été sélectionnés. Elle s’y voit déjà chorégraphies, plateaux TV, lumières…

Au fait, comment on annonce à ses amis qu’ils ont été sélectionnés pour un concours sans savoir qu’ils y avaient participé ?

Elle et son groupe embarqueront dans une aventure artistique qui mettra leur amitié à rude épreuve, mais tous se donneront à fond pour réaliser leurs propres rêves.

Un univers artistique revisitant les plus belles comédies musicales françaises des 20 dernières années Le Roi Soleil, Cléopâtre, Mozart l’Opéra Rock, 1789, … Mais pas que !

Entre rivalités et histoire de cœur, venez suivre le chemin de ce groupe que rien ne prédisposait à la scène.

Entraide et détermination leur seront nécessaires pour espérer arriver au bout du concours.

Réussiront-ils à être élus Talents de l’année ?

Après L’Envers Du Décor en 2022, l’association guerchaise créatrice de comédies musicales, La Troupe Païdeïa revient pour un spectacle musical haut en couleurs pour fêter ses 30 ans d’existence ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 20:30:00

fin : 2024-05-10

Centre Culturel Le Plessis Sévigné Boulevard Sévigné

Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne

