Festival En mai, la musique fait carrière Carrière du Bois des Rochers Saint-Marc-le-Blanc, 9 mai 2024, Saint-Marc-le-Blanc.

Saint-Marc-le-Blanc Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 15:00:00

fin : 2024-05-09

.

Venez nombreux au traditionnel festival organisé le jeudi de l’ascension par l’association des Picaous !

Sont annoncés pour animer la soirée cette année :

– Lemon Furia

Ce groupe originaire de Poitiers aux influences ska rock est avant tout une bande de copains qui se connait depuis de nombreuses années. Tous passionnés de musique, ils se retrouvent sur scène de temps en temps et aiment donner du plaisir au public, avec un concert énergique, festif…. idéal pour ouvrir le festival et mettre le public en appétit ‼️

– Alee et Mourad Musset (chanteur du groupe « la Rue Ketanou »)

Ils se connaissent depuis de longues années, ils ont décidé de monter un projet ensemble sur scène pour un concert unique !

Ils reprendront des chansons d’Alee et de la Rue Ketanou, entre révolte et tendresse, pour un instant joyeux de fêtes qui mêle humour. Le tout ponctué de combats pacifiques et de mélancolie teintée d’espoir.

– La P’tite Fumée

Originaire de l’Ariège, ils ont été finaliste de l’émission «La France à un incroyable talent».

Sur scène ils ont une énergie débordante, ils distillent un son électronique et instrumental puissant et ravageur, partout où ils vont, ils passent cette toujours un moment de pur plaisir. Ils se déchainent sur scène pour créer une ambiance bouillante, ne laissant personne indifférent. Nous sommes ravis de proposer aux festivaliers cette surprise musicale très visuelle, sur vitaminée et ultra fédératrice !

– Monty Picon

Motivés comme jamais, Monty Picon est une fanfare déjantée qui dégage une énergie contagieuse. Une chose est sure, ces enfants terribles ont toujours le diable au corps !

Réservations en ligne via HelloAsso ouvert prochainement.

Billetterie physique disponible prochainement à l’Office de Tourisme à Maen Roch.

.

Carrière du Bois des Rochers

Saint-Marc-le-Blanc 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne