ROSCAR GT Challenge Magny-Cours Magny-Cours Catégories d’évènement: Magny-Cours

Nièvre

ROSCAR GT Challenge Magny-Cours, 18 mars 2022, Magny-Cours. ROSCAR GT Challenge Technopole Circuit Nevers Magny-Cours Magny-Cours

2022-03-18 – 2022-04-03 Technopole Circuit Nevers Magny-Cours

Magny-Cours Nièvre Magny-Cours Nièvre La ROSCAR GT Challenge est une course d’endurance de deux heures en individuel ou en équipage pour les pilotes amateurs ou gentlemen-drivers, réservée aux véhicules préparés. Un seul mot d’ordre : la convivialité sur la piste mais aussi sur les paddocks. team@club911idf.fr https://www.circuitmagnycours.com/evenement/roscar-gt-challenge-2/ La ROSCAR GT Challenge est une course d’endurance de deux heures en individuel ou en équipage pour les pilotes amateurs ou gentlemen-drivers, réservée aux véhicules préparés. Un seul mot d’ordre : la convivialité sur la piste mais aussi sur les paddocks. Technopole Circuit Nevers Magny-Cours Magny-Cours

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Magny-Cours, Nièvre Autres Lieu Magny-Cours Adresse Technopole Circuit Nevers Magny-Cours Ville Magny-Cours lieuville Technopole Circuit Nevers Magny-Cours Magny-Cours Departement Nièvre

Magny-Cours Magny-Cours Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/magny-cours/

ROSCAR GT Challenge Magny-Cours 2022-03-18 was last modified: by ROSCAR GT Challenge Magny-Cours Magny-Cours 18 mars 2022 Magny-Cours nièvre

Magny-Cours Nièvre