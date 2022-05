RICHARD ORLINSKI ET SES ANIMAUX DEBARQUENT A LUNEL Lunel, 29 mai 2022, Lunel.

Richard Orlinski n’est plus à présenter dans le milieu de l’art contemporain. Depuis les années 2000, il expose dans les plus grandes villes. Et c’est aujourd’hui à Lunel, que le plasticien va installer six de ses oeuvres phares aux quatre coins de la commune. nForte du succès de l’exposition Cracking Art l’an passé, la Ville de Lunel a en effet décidé de viser encore plus haut avec un artiste reconnu à l’international. Faites de résine, de matériaux précieux tels que le bronze, l’inox ou encore l’aluminium, ses sculptures aux couleurs flamboyantes et à l’allure unique vont sublimer l’espace public et/ou interpeler l’opinion à compter de ce dimanche 29 mai 2022. nEn parallèle des œuvres monumentales installées dans les rues de Lunel, les sculptures de Richard Orlinski, au format réduit, prendront place à l’espace Feuillade aux côtés de tableaux du même artiste. Certaines œuvres seront même proposées à la vente.

