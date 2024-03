Représentation Théâtrale « Tant bien que Mal », suivie d’un débat. Le Théâtre dans les Vignes Couffoulens, samedi 30 mars 2024.

Représentation Théâtrale « Tant bien que Mal », suivie d’un débat. La vie, la mort… entre comédie et tragédie, la pièce de théâtre TANT BIEN QUE MAL relève le défi avec humour. Samedi 30 mars, 20h00 Le Théâtre dans les Vignes

Début : 2024-03-30T20:00:00+01:00 – 2024-03-30T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T20:00:00+01:00 – 2024-03-30T22:00:00+01:00

La vie, la mort… entre comédie et tragédie, la pièce de théâtre TANT BIEN QUE MAL relève le défi avec humour

Elle nous parle de nous avec humanité, évoquant des événements qui nous concernent tous : dans un seul-en-scène hors normes, solaire, l’actrice Marie- Magdeleine accomplit la performance d’incarner avec force les personnages d’une famille traversée par le deuil. Une histoire poignante, semblable à tant d’autres, interprétée ici dans un registre épique et déjanté où vont parfois s’entrechoquer la pensée de Socrate et celle de Damasio. Cette représentation est un hymne à la vie, soutenu par un regard juste et réjouissant. Le texte est mis en scène par la Compagnie MMM.

Le Théâtre dans les Vignes Route de Pomas, Couffoulens Couffoulens 11250 Aude Occitanie http://www.letheatredanslesvignes.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/asp-aude/evenements/theatre-tant-bien-que-mal »}]



