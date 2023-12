SEUIL – LES GRANDES MARÉES Esplanade François Mitterand Limoux, 30 avril 2024, Limoux.

Limoux Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 20:00:00

fin : 2024-04-30

«Vous m’avez tué»

Dans la nuit de vendredi à samedi, Mattéo, 14 ans, laisse ce message sur les réseaux avant de ne plus donner signe de vie. 48h plus tard, une flic intervient dans le collège et interroge Noa, interne de la chambre 109 : Témoin principal ? Suspect ? Bourreau ? Noa devra répondre de ses actes, lui qui dit n’avoir rien fait.

Seuil aborde par la fiction les mécanismes du modèle masculin à travers les rites de passage entre hommes.

À travers le drame en creux de Matteo, l’écriture interroge la construction du modèle viril contemporain par la violence, et la notion de consentement.

Texte Marilyn Mattei

Mise en scène Pierre Cuq

Avec Baptiste Dupuy et Camille Soulerin

Voix Thomas Guené, Hélène Viviès, et Vincent Garange

Tout public dès 13 ans – durée 1h30

Lycée Ruffié à 20h.

«Vous m’avez tué»

Dans la nuit de vendredi à samedi, Mattéo, 14 ans, laisse ce message sur les réseaux avant de ne plus donner signe de vie. 48h plus tard, une flic intervient dans le collège et interroge Noa, interne de la chambre 109 : Témoin principal ? Suspect ? Bourreau ? Noa devra répondre de ses actes, lui qui dit n’avoir rien fait.

Seuil aborde par la fiction les mécanismes du modèle masculin à travers les rites de passage entre hommes.

À travers le drame en creux de Matteo, l’écriture interroge la construction du modèle viril contemporain par la violence, et la notion de consentement.

Texte Marilyn Mattei

Mise en scène Pierre Cuq

Avec Baptiste Dupuy et Camille Soulerin

Voix Thomas Guené, Hélène Viviès, et Vincent Garange

Tout public dès 13 ans – durée 1h30

Lycée Ruffié à 20h

EUR.

Esplanade François Mitterand

Limoux 11300 Aude Occitanie



Mise à jour le 2023-12-26 par A.D.T. de l’Aude / OT – Limouxin