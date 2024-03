Réouverture du Musée de l’Archerie Brigand Emploi Recrute Crépy-en-Valois, samedi 23 mars 2024.

Réouverture du Musée de l’Archerie Brigand Emploi Recrute Crépy-en-Valois Oise

Qui n’a pas rêvé de devenir bandit de grand chemin ? Ça tombe bien, Brigand Emploi Recrute !

Il va pourtant falloir s’armer de beaucoup de patience car même chez les brigands, la procédure et l’administration peuvent rendre fou. Le Théâtre de Pan présente une création saugrenue et irrésistible. Le public de tout âge est invité à se régaler d’un recrutement immoral et querelleur mais aussi d’une parodie jouissive et absurde de nos systèmes administratifs.

Cette farce satirique de l’immoralité bureaucratique avec combat d’épée est financée par l’association des Amis du Musée de l’archerie et du Valois, avec le soutien du département de l’Oise, de la communauté de communes du Pays de Valois et de la Ville de Crépy-en-Valois.

Pour l’occasion, les collections permanentes du musée sont accessibles gratuitement de 14h à 18h.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 18:00:00

7 Rue Gustave Chopinet

Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

