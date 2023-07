Parcours Sophia Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’Évènement: Oise

Troussures Parcours Sophia Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures, 3 mai 2024, Troussures. Parcours Sophia 3 – 5 mai 2024 Troussures – Notre-Dame de Cana Sur inscription Du 3 au 5 mai 2024 du vendredi 19h30 au dimanche 17h00

La violence s’impose au coeur de notre quotidien sous des modalités multiples engendrant un climat anxiogène. Inhérente au coeur de l’homme, comment la comprendre ? Que disent les religions pour sauver l’homme de cette violence ? Que nous révèle le Chrit ? Et comment nous entraine-t-il à sa suite à établir sa Paix, aujourd’hui en ce monde ?

Intervenant : Frère Martin

Public : Tout public

Frais de réservation/personne : 50.00 € Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures 60390 Oise Hauts-de-France 03 44 47 86 05 http://www.ndcana.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.stjean-troussures.fr/we-sophia »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-03T19:30:00+02:00 – 2024-05-03T23:59:00+02:00

