Les petits critiques : « Pourquoi c’est là ? » Musée d’Art et d’Archéologie Senlis, vendredi 3 mai 2024.

Les petits critiques : « Pourquoi c’est là ? » 10h30 pour les 4-6 ans et 14h30 pour les 7-12 ans – Réservation conseillée Vendredi 3 mai, 10h30, 14h30 Musée d’Art et d’Archéologie Gratuit, inscription conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-03T10:30:00+02:00 – 2024-05-03T11:00:00+02:00

Fin : 2024-05-03T14:30:00+02:00 – 2024-05-03T15:15:00+02:00

Les œuvres d’art sont le résultat de grandes réflexions : l’artiste a longtemps hésité avant de poser son pinceau sur la toile ou ses mains sur la pierre ! C’est donc que les œuvres d’art doivent bien avoir un sens, une explication… Il s’agira alors de se poser une question fondamentale : à quoi peut bien servir l’art ?

Vendredi 3 mai 2024 – 10h30 pour les 4-6 ans (durée : 30mn) et 14h30 pour les 7-12 ans (durée : 45mn).

Musée d’Art et d’Archéologie Place Notre-Dame, 60300 Senlis Senlis 60309 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « musees@ville-senlis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.44.24.86.72 »}]

