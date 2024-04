Conférence « La boxe d’hier et d’aujourd’hui du combat légendaire de 1888 à Apremont à la boxe contemporaine » Chantilly, samedi 4 mai 2024.

Une conférence à deux voix avec Mathilde Marguerit (historienne, professeur d’histoire au collège des Bourgognes à Chantilly) et Thomas Frachet (boxeur, 3e au championnat de France de boxe Sanda et vice-champion du monde de Pankido) sur l’histoire des premiers combats de boxe illégaux en France et à Chantilly, l’évolution et la pratique actuelle de la boxe.

Entrée libre.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 15:00:00

fin : 2024-05-04

11 Avenue du Maréchal Joffre

Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France accueil@chantilly-senlis-tourisme.com

