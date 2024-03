Visite-atelier : « La tête dans la peinture » Musée d’Art et d’Archéologie Senlis, jeudi 2 mai 2024.

Visite-atelier : « La tête dans la peinture » 10h30 pour les 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans – Réservation conseillée Jeudi 2 mai, 10h30, 14h30 Musée d'Art et d'Archéologie Réservation conseillée | 3,10€ à 5,50€ selon abonnement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-02T10:30:00+02:00 – 2024-05-02T12:00:00+02:00

Fin : 2024-05-02T14:30:00+02:00 – 2024-05-02T16:00:00+02:00

Levez la tête ! Les plafonds peints émerveillent toujours petits et grands. Mais qui peut imaginer toutes les techniques et le travail derrière ces œuvres incroyables ? Après avoir découvert la manière dont les artistes sont parvenus à peindre nos plafonds, les enfants réaliseront des peintures comme Michel-Ange : la tête en bas et sur les murs !

Blouse très vivement conseillée.

Musée d’Art et d’Archéologie Place Notre-Dame, 60300 Senlis Senlis 60309 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « musees@ville-senlis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.44.24.86.72 »}]

