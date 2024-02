Initiation | Lithothérapie Saint-Maximin, samedi 4 mai 2024.

Découvrez le pouvoir des pierres

Venez découvrir les nombreuses vertus et propriétés des minéraux, cristaux et pierres naturelles. Ces pierres fines sont multiples et vous serez surpris de leurs bienfaits !

Vous vous initierez à la lithothérapie* et créerez votre propre bracelet, guidé par Sonia notre artisan lithothérapeute. Il deviendra alors votre compagnon , synonyme de soutien d’amour, bien-être et de joie au quotidien.

* Les vertus énergétiques sont données à titre indicatif et en aucun cas la lithothérapie ne peut se substituer ni à un traitement ni à un avis médical. N’arrêtez jamais un traitement sans l’accord de votre médecin.

Renseignements et réservations www.maisondelapierre-oise.fr / bienvenue@maisondelapierre-oise.fr / 03 44 61 18 5446 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 14:00:00

fin : 2024-05-04 17:00:00

22 Rue Jean Jaurès

Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

