Pluie d’Jeux Pontpoint, samedi 4 mai 2024.

La Félude, Fédération Ludique pour la Découverte du jeu, organise avec l’aide de ses nombreuses associations adhérentes le Festival “Pluie D’Jeux” , un grand week-end dédié aux jeux et à la bonne humeur dans un magnifique cadre historique, l’Abbaye Royale du Moncel !

Fort d’un partenariat avec de nombreuses associations et bénévoles, ”Pluie d’jeux” vous propose aussi bien de découvrir les dernières nouveautés comme de jouer aux jeux anciens qui réveilleront en vous votre âme d’enfant. Jeux de société, jeux de cartes, jeux de rôles, jeux de figurines, jeux de plein air et jeux d’adresses. On vous attend avec vos rires enthousiastes et vos sourires émerveillés le 4 et 5 Mai 2024 pour sa sixième édition.

Situé près de paris (autoroute A1 sortie Senlis ou gare de Pont-Sainte-Maxence) venez nous rejoindre et profiter de nos espaces ludiques. De nombreux espaces sont dédiés pour que vous, votre famille ou vos amis puissiez profiter des nombreux jeux misent à disposition et cela en toute convivialité! Des animations diverses, des escape game ainsi qu’un espace enfant complètent à merveille cet événement mis sous le signe de la famille, des rires et des bons moments entre amis. Et comme quand on aime on ne compte pas, vous pourrez profitez de cela jusque tard dans la nuit!

Pour les petits creux et les moments friandises une buvette et de succulents food truck vous attendent. Des boutiques spécialisés seront aussi heureuses de vous proposer à la vente de nombreux jeux.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 10:00:00

fin : 2024-05-05 20:00:00

5 Rue du Moncel

Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France communication@pluiedjeux.fr

