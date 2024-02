À la croisée des espaces naturels de Bailleul-sur-Thérain ! Bailleul-sur-Thérain, vendredi 3 mai 2024.

Sous le soleil vernal, partez à la découverte des trésors naturels de la vallée du Thérain entre marais et Mont César une journée dédiée à la découverte de la faune et la flore du moment avec toutes les explications de l’animateur du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France !

Prévoir des chaussures de marche et, si vous en possédez, une paire de jumelles. N’oubliez pas votre pique-nique !

Un verre de l’amitié vous sera offert ; prévoyez également votre gobelet.0 .

Début : 2024-05-03 10:00:00

fin : 2024-05-03 14:00:00

le marais

Bailleul-sur-Thérain 60930 Oise Hauts-de-France

