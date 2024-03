Réouverture 2024 – La fabrique du paysage Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers, samedi 30 mars 2024.

Réouverture 2024 – La fabrique du paysage VISITE-ATELIER – A l’aide de peinture, d’éponges et de pochoirs, laissez libre cours à votre créativité pour composer un paysage imaginaire Samedi 30 mars, 17h00 Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Réouverture – Gratuit – A partir de 6 ans – Rendez-vous au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, 16 Rue Saint-Genest – Sur inscription

Début : 2024-03-30T17:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T17:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:00:00+01:00

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/ [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/ »}]

atelier visite

Yann Lacroix/Ville de Nevers