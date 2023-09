Marché hebdomadaire Remparts Joffre, Foch, parking salle des Fêtes Obernai, 21 septembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Tous les jeudis matins sauf jour férié, avancé au mercredi.

2023-09-21 fin : 2023-09-21 12:00:00. EUR.

Remparts Joffre, Foch, parking salle des Fêtes

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Every Thursday morning except public holiday, advanced to Wednesday

Todos los jueves por la mañana, excepto los días festivos, trasladados al miércoles

Jeden Donnerstagmorgen außer an Feiertagen, vorverlegt auf Mittwoch

Mise à jour le 2023-04-24 par Office de tourisme d’Obernai